Raffaella Regoli a Modena con La Pressa per presentare 'Sospesa'

'Dalla Pandemia alla Guerra: diario di una giornalista libera e fuori dal coro'. E' questo il romanzo di Raffaella Regoli con la prefazione di Mario Giordano per Arianna editrice, che verrà presentato giovedì 9 giugno alle 21 alla Villa Pignatti Morano in strada chiesa San Giuliano a Modena. L'incontro è organizzato dal nostro giornale, l'ingresso è libero: Raffaella Regoli sarà intervistata dal direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli.Raffaella Regoli, caporedattore Mediaset, e inviata della trasmissione “Fuori dal Coro”, racconta gli eventi di questi ultimi mesi: dalla pandemia alle proteste contro il green pass, dagli scontri alle sospensioni dal lavoro, dai lockdown all’Apartheid del nuovo millennio. Fino alla nuova emergenza, la Guerra. Eventi che hanno segnato uno spartiacque nella Storia e nelle nostre vite.Sospesa è un racconto in prima persona, perché come noto anche Raffaella Regoli, in quanto over 50, è stata sospesa dal lavoro per aver commesso, come lei stessa scrive nel libro, 'l’amaro crimine di difendere la mia libertà di scelta, come sancito dalla nostra Costituzione'.