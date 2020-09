Sagra tortellino a Castelfranco, tutto pronto con l'oste Cavicchioli

Dal 4 settembre la “piazza” di Castelfranco Emilia sarà di nuovo protagonista con la sua eccellenza: il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, con la 39° edizione della sagra.

Il tema della sicurezza sarà chiaramente in primo piano, con l’obiettivo però di permettere alle persone di potere degustare con serenità il Tortellino Tradizionale tirata la sfoglia col mattarello e chiuso il ripieno a mano dalle Maestre Sfogline de La San Nicola, nella ricetta tradizionale in brodo di cappone, accompagnato da altre eccellenze agro-alimentari della zona.

Il primo weekend del 5 e 6 settembre avrà come protagonisti i Motori: verrà infatti recuperata Motori & Sapori (evento che non si è potuto attuare a marzo), con le sue sfilate di macchine da privati e collezioni appartenenti ai musei riconosciuti di Modena: Righini, Stanguellini e Umberto Panini.

Domenica la Via Emilia,in Corso Martiri, ristrutturata e riqualificata proprio in questi giorni, si riempirà di supercar d’autore.

Il secondo Weekend del 12 e 13 Settembre vedrà come di consueto la celebrazione dell’origine del Tortellino, con la rievocazione storica direttamente dal palco di Piazza della Vittoria. L’Oste 2020, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Paolo Cavicchioli riceverà il mattarello dall’Oste dell’edizione passata, Angelo Andrisano e dalla Dama Graziella Pellegrini. Il nome della Dama dell’attuale edizione, tradizionalmente verrà reso noto durante la cena degli Osti il 10 settembre. Non sarà purtroppo possibile fare il corteo, causa Covid, ma sarà possibile ammirare nei locali ex Cassa Risparmio di Cento in corso Martiri una mostra con i costumi storici utilizzati nei cortei precedenti.

La Sagra di quest'annno viene idealmente dedicata a Ivo Galletti, già Gran Prevosto della Dotta Confraternita del Tortellino di Bologna e noto patron dell’Alcisa di Bologna appena scomparso, che contribuì con La San Nicola alla costruzione del monumento al Tortellino Tradizionale, in piazza Aldo Moro a Castelfranco.