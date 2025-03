Sassuolo, inaugurata la mostra 'Macelleria Palermo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stata inaugurata questa mattina, nei locali della Galleria d’Arte J.Cavedoni in via Fenuzzi a Sassuolo “Macelleria Palermo”: la mostra “diffusa” che coinvolge, oltre a Sassuolo, anche Fiorano Modenese, Maranello e Formigine.

La mostra non è solo una testimonianza dei tragici eventi del passato, ma anche un monito per le nuove generazioni, affinché comprendano l’orrore della mafia e l'importanza della memoria collettiva. Le fotografie, intense e brutali, catturano l'immediatezza degli omicidi, offrendo uno sguardo senza filtri sulla realtà di Palermo.

In ogni sede sono esposte undici fotografie, a comporre un percorso narrativo che ripercorre i momenti più drammatici della storia recente di Palermo. Le immagini, del fotoreporter Franco Lannino, originariamente pubblicate sulle pagine dello storico quotidiano “L'Ora” e su altre testate nazionali, sono proposte con un intento giornalistico e documentaristico, per mostrare la realtà della violenza mafiosa e il suo impatto sulla popolazione e sul tessuto urbano.

La mostra, in collaborazione Con TILT Associazione Giovanile APS, rientra nell’ambito del progetto GAL GenerAzione Legale e sarà visitabile fino al prossimo 29 marzo.