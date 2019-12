'Soldi gratis': martedì sera a Carpi il libro di Vincenzo Imperatore

'Soldi gratis. L'unico manuale che aumenta la tua intelligenza finanziaria' è questo il libro di Vincenzo Imperatore che verrà presentato martedì sera (20.45) all'Auditorium Loria di Carpi nel prossimo appuntamento della rassegna 'Ne vale la pena' con Pierluigi Senatore.

«È ormai assodato che la finanza ha un ruolo decisivo nella nostra vita quotidiana, persino mentre dormiamo. Per quale ragione, allora, nessuno spiega i concetti base? Perché non farlo già a scuola? La risposta è semplice: ci vogliono ignoranti e manipolabili. Molti cittadini pensano sia una materia difficile e per addetti ai lavori e rinunciano a informarsi. Dopo oltre vent'anni come manager bancario, ho pensato di scrivere un manuale che non esisteva sul mercato e che rispondesse alle domande più diffuse: come scegliere una banca sicura, il conto corrente più vantaggioso, il mutuo migliore, come far fruttare i risparmi, come individuare il consulente finanziario di cui fidarsi, come costruirsi la pensione, come non indebitarsi. In un percorso facile e coinvolgente vi mostrerò le cose da fare e quelle da evitare se volete gestire, salvaguardare, investire e aumentare i vostri soldi - afferma Imperatore -. Questo libro è una guida step-by-step alle principali tappe della vostra vita finanziaria con molti esempi pratici, avvertenze, test e soluzioni che nessun illustre professore si curerebbe di fornirvi perché troppo 'semplici'. A me, invece, piace l'idea di dotarvi di un kit semplice ed efficace che solleciti e sviluppi la vostra intelligenza finanziaria, cioè la capacità di affrontare e risolvere con successo situazioni e problemi nuovi o sconosciuti e rendervi più autonomi e consapevoli. Questo manuale di 'autodifesa finanziaria' vi consentirà di salvare i vostri soldi e il vostro futuro».



Imperatore con Chiarelettere ha pubblicato Io so e ho le prove (2014), Io vi accuso (2015) e Sacco bancario (2017), saggi in cui sono svelati i segreti, le strategie e gli scandali avvenuti nel sistema bancario italiano. Con Darwin Pastorin ha pubblicato per Aliberti Juve-Napoli.