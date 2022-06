Torna Modena Bai Nait, sognare e viaggiare restando a Modena

Ogni mercoledì sera a partire da oggi e fino al 20 luglio e dal 24 agosto al 15 settembre, l’Associazione Culturale LaRoseNoire propone tanti incontri dedicati al viaggio e alla scoperta di orizzonti e culture vicine e lontane, viaggiare dunque restando a Modena, scoprendo come questa città si sia aperta all’esterno attraverso viaggi, scambi culturali, commerciali, religiosi e intellettuali. Guide turistiche, archeologi, storici dell'arte e letterati, si alterneranno nei percorsi accompagnando il pubblico in coinvolgenti esperienze che ci porteranno oltre i confini della città scoprendo epoche favolose, culture affascinanti e popoli misteriosi che hanno incrociato la storia di Modena. Modena Bai Nait propone a tutti i cittadini modenesi e non, di vivere la città arricchendosi culturalmente, socializzando con chi è interessato all’arte e alla cultura, sensibilizzare le persone al valore dell'educazione culturale, dello scambio pacifico e del senso civico.Il programma completo sul sito www.larosenoire.it, tutte le info scrivendo una mail a info@larosenoire.it o chiamando il 3391196575.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.