Vignola, domenica concerto dei Nothingheads

Domenica 13 aprile il Circolo Ribalta di Vignola si prepara ad accogliere i Nothingheads, tra le realtà più dirompenti del nuovo panorama garage punk britannico, saliranno sul palco alle ore 19.30 per presentare il loro attesissimo album di debutto 'The Art of Sod'. Originari di Londra, i Nothingheads sono creatori di una miscela sonora che si muove tra garage punk e dark post punk, evocando l’energia feroce di band come Public Image Ltd, Oh Sees e Girls In Synthesis. Il loro sound è diretto, sporco, viscerale: riff potenti, con stratificazioni noise.

The Art of Sod è un viaggio sonoro e tematico attraverso voyeurismo, banalità domestica, miniere amazzoniche e piaceri irraggiungibili, il tutto sorretto da una dissonanza spirituale che viene brutalmente sezionata dal rumore. È un album che non lascia spazio a compromessi, né sonori né lirici.

Stefano Soranna