Vignola, sabato concerto dei Pinhdar

Sabato 8 febbraio, dalle 21, presso il Circolo Ribalta di Vignola, Pinhdar in concerto: duo milanese formato dalla cantante Cecilia Miradoli e dal chitarrista/produttore Max Tarenzi, accompagnati dal batterista Alessandro Baris. La serata sarà l’occasione per la presentazione dal vivo del loro nuovo album 'A Sparkle on the Dark Water', pubblicato dall’etichetta Fruits de Mer Records.Il disco, nato da un’intima riflessione sul destino dell’umanità e sulla possibilità di mantenere accesa una scintilla di speranza nel buio che ci circonda, fonde sonorità dream pop, dark wave, trip hop ed elettroniche, creando un viaggio sonoro ipnotico e profondo. Durante la lavorazione dell’album in Inghilterra, i Pinhdar hanno collaborato con James Johnston, storico musicista londinese noto per il suo lavoro con Gallon Drunk, Nick Cave and The Bad Seeds, Lydia Lunch e PJ Harvey. Johnston ha omaggiato il duo concedendo l’uso di un suo dipinto come copertina del disco, aggiungendo ulteriore valore artistico al progetto.