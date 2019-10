Vittorio Zucconi, Bastiglia unita ha ricordato l'illustre concittadino

Una sala piena, tanta gente in piedi, un sorta di salotto allargato per una comunità piccola ma unita. Domenica pomeriggio tanti bastigliesi hanno voluto essere presenti all'incontro in ricordo di, il noto giornalista nato a Bastiglia nel '44 e morto negli Stati Uniti a maggio di quest'anno. A guidare il pomeriggio,, l'assessore alla Culturacon l'amico e storico collaboratore di Vittorio Zucconi, il direttore di Trce il direttore de La PressaDavanti al fratello, alla figlia e ai nipoti del giornalista e scrittore, al sindacoe alla vicesindaco, Ettore Tazzioli ha riproposto alcune interviste a Vittorio Zucconi che hanno messo in luce l'umanità del direttore naturalizzato statunitense. E poi le interviste ai tanti bastigliesi che lo hanno conosciuto (gli venne conferita la cittadinanza onoraria nel 2008) a partire dal parroco(presente, già 15enne, al battesimo di Zucconi nel 1944), passando dal titolare della omonima carrozzerie di bolidi d'epoca, all'ex assessore, ache oggi vive nella casa di via Borsara dove il giornalista nacque e dove, nella cappella privata della villa, venne battezzato. Venne alla luce in piena guerra Zucconi e l'anziano parroco ha raccontato come furono proprio i militari tedeschi a fare il primo regalo al futuro giornalista: un paio di scarpette cucite a mano. E poi tanti episodi inediti come il fatto che il battesimo avvenne a pochi giorni dalla nascita per il rischio che il neonato non potesse farcela (la figlia stessa, a domanda dei presenti, ne ha chiesto in diretta conferma alla madre con un messaggio). Ma anche il ricordo di come proprio la madre di Zucconi, in gravidanza, venne risparmiata dai colpi di mitragliatrice di un aereo tedesco a bassa quota mentre camminava lungo via Borsara, sempre a Bastiglia.