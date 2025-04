Aimag nelle mani di Hera: consulenze affidate a Harald Bonura e Davide Di Russo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sono Harald Bonura e Davide Di Russo i due tecnici incaricati dai Comuni soci di Aimag di 'valutare, dal punto di vista giuridico e da quello economico-finanziario l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Aimag da parte di Hera'.

La determina di 'conferimento di incarico all’avvocato Bonura Harald per una prestazione professionale altamente qualificata finalizzata all'emissione, sotto il profilo giuridico, di pareri pro-veritate e assistenza specialistica da parte di avvocato di comprovata esperienza e competenza in materia di diritto societario e diritto amministrativo, è stata approvata dal Comune di Carpi pochi giorni fa. La consulenza prevede una spesa di 20mila euro. Harald Bonura fa dello studio legale Bonura Fonderico con sede a Roma in corso Vittorio Emanuele II. La Consulenza economica specialistica è stata invece affidata dal Comune di Mirandola, per la stessa cifra, al commercialista Davide Di Russo di Torino.

Ricordiamo che sull'operazione anche l'Antistrust ha aperto una istruttoria, poichè 'l’operazione appare suscettibile di comportare il ricongiungimento a un unico centro decisionale dei due principali concorrenti attesi in sede di gara e causare in tal modo una restrizione concorrenziale diretta in sede di gara'.