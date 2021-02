Bper, Vandelli molto 'soddisfatto': ma nel 2020 il titolo è crollato

Bper

'Non posso nascondere la grande soddisfazione per i risultati raggiunti, grazie alla professionalità e allo straordinario impegno di tutto il personale del Gruppo'. Così ieri l'ad di Bper qui l'articolo ) ha commentato i risultati consolidati 2020 della Banca. Come detto, l'utile netto dell’esercizio è stato pari a 245,7 milioni di euro e la proposta di dividendo cash è di 4 centesimi per azione, ma Vandelli non ha fatto cenno nella sua disamina al crollo del valore del titolo in Borsa. Come dimostra il grafico sopra, le azioni Bper hanno di fatto dimezzato il loro valore lo scorso anno ottenendo la poco onorevole palma del peggior titolo italiano del 2020 nel listino delle 40 società Ftse Mib ( qui l'articolo ).Vandelli in compenso è intervenuto ieri sulle possibili nozze con Bpm dopo l'accordo con Intesa Sanpaolo.'Stiamo finalizzando una significativa acquisizione di sportelli di Ubi Banca da Intesa Sanpaolo. Questo- evidenzia Vandelli - è il deal più importante pere, adesso, abbiamo aumentato il nostro presidio a livello nazionale. Siamo aperti ad altre potenziale acquisizioni ma ora il focus è solo sull'integrazione degli sportelli. Solo dopo questa operazione, se ci saranno le condizioni, valuteremo altri potenziali deal'