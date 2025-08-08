Atti di vandalismo, spaccio e auto cannibalizzate in via delle Costellazioni a Modena. A denunciare il fatto con un esposto presentato dall'amministratore condominiale a sindaco, assessore alla sicurezza, prefetto e questore, sono i residenti della zona. I condomini chiedono più pattugliamenti e controlli alla luce 'dell'elevato stato di tensione e paura dato dalla continua presenza di ragazzi che armeggiano intorno alle vetture parcheggiate sotto al condominio e che si presuppone possano anche spacciare stupefacenti'. In particolare, la scorsa notte diversi giovani sono stati notati durante l'attività di spaccio e mentre depredavano una Fiat 500 (foto sopra) asportando fanali e vandalizzandone gli interni.
'Chiediamo a tutte le autorità e alle istituzioni in indirizzo, una maggiore presenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, al fine di limitare o addirittura eliminare i malintenzionati dalle aree adiacenti al Condominio'. Nell'esposto si ricorda che 'la zona già risente in modo importante delle problematiche legate all'adiacente Palazzo delle Costellazioni oramai noto alle cronache locali'.
Modena, via delle Costellazioni: spaccio, vandalismo e auto cannibalizzate: parte l'esposto
'Elevato stato di tensione e paura dato dalla continua presenza di ragazzi che armeggiano intorno alle vetture parcheggiate sotto al condominio'
