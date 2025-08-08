Modena, via delle Costellazioni: spaccio, vandalismo e auto cannibalizzate: parte l'esposto

Atti di vandalismo, spaccio e auto cannibalizzate in via delle Costellazioni a Modena. A denunciare il fatto con un esposto presentato dall'amministratore condominiale a sindaco, assessore alla sicurezza, prefetto e questore, sono i residenti della zona. I condomini chiedono più pattugliamenti e controlli alla luce 'dell'elevato stato di tensione e paura dato dalla continua presenza di ragazzi che armeggiano intorno alle vetture parcheggiate sotto al condominio e che si presuppone possano anche spacciare stupefacenti'. In particolare, la scorsa notte diversi giovani sono stati notati durante l'attività di spaccio e mentre depredavano una Fiat 500 (foto sopra) asportando fanali e vandalizzandone gli interni.

'Chiediamo a tutte le autorità e alle istituzioni in indirizzo, una maggiore presenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, al fine di limitare o addirittura eliminare i malintenzionati dalle aree adiacenti al Condominio'. Nell'esposto si ricorda che 'la zona già risente in modo importante delle problematiche legate all'adiacente Palazzo delle Costellazioni oramai noto alle cronache locali'.

