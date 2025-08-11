Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, degrado e criminalità in via delle Costellazioni: il Comune informato da anni, non si è fatto nulla'

'Modena, degrado e criminalità in via delle Costellazioni: il Comune informato da anni, non si è fatto nulla'

Giacobazzi (Fi): 'L’Amministrazione dovrebbe garantire definitivamente le condizioni di decoro, legalità e sicurezza nell’area'

'Sono anni ormai che in Via delle Costellazioni a Modena vengono segnalate diverse situazioni di degrado e criminalità direttamente collegate alle persone di origine straniera ospitate nei locali in uso al Comune di Modena all’interno del noto compendio confinante con l’Agenzia delle Entrate, che ospita, tra l’altro, anche alloggi per studenti. In particolare, negli ultimi mesi sono aumentati i casi di aggressione, con addirittura un tentato omicidio, oltre a varie risse con uso di armi da taglio, spaccio, furti'. A tornare sul caso di via delle Costellazioni con una interrogazione ad hoc è il capogruppo di Forza Italia a Modena Piergiulio Giacobazzi.
'L’Amministrazione dovrebbe garantire definitivamente le condizioni di decoro, legalità e sicurezza nell’area, del resto tale situazione è già stata oggetto di due precedenti mie interrogazioni nella scorsa consiliatura, ma nulla pare cambiato - chiude Giacobazzi -. Chiediamo al Comune come intenda oggi agire per la soluzione della problematica, anche per evitarne il protrarsi. Qual è la destinazione dei diversi locali in uso al Comune sopracitati? Quali sono i relativi costi di mantenimento annuali? Quante sono le persone ed i nuclei famigliari che usufruiscono degli alloggi comunali? - Quali sono i requisiti per l’accesso e la permanenza in tali alloggi del Comune? Quali sono le cooperative coinvolte nella gestione di tali spazi?'

