'Crisi Ondulati Maranello, le scelte urbanistiche non c'entrano nulla'

“In nessuna occasione nè in nessuna dichiarazione scritta o verbale abbiamo mai rassicurato nè tantomeno deriso chiunque avesse chiesto aggiornamenti o avesse espresso preoccupazione riguardo alla vicenda Ondulati, ma abbiamo sempre informato sullo stato della situazione in quel dato momento”.Così l'amministrazione comunale di Maranello replica alle parole degli esponenti di Fratelli d'Italia Barcaiuolo e Sassi ( qui l'articolo ).“Stupisce che FdI parli in questo frangente di scelte urbanistiche, visto che siamo di fronte ad una compravendita tra privati, sulla quale l’amministrazione non può intervenire, e che questa riguarda un impianto produttivo che manterrà questa funzione. L’unica scelta urbanistica presa legata a questa vicenda ha riguardato la variante utile a rendere disponibile il terreno per la permanenza della Ondulati a Maranello, opportunità che l’azienda ha dichiarato al Tavolo regionale di non voler cogliere”.