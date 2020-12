Esselunga all'ex Consorzio, oggi si firma per iniziare a costruire

E' prevista per oggi, martedì 22 dicembre, la firma, davanti al notaio, dei rappresentanti di Comune di Modena ed Esselunga, della convenzione che definisce al centesimo di euro e al centimetro quadrato di area, i rapporti tra soggetto pubblico e privato coinvolti nel piano di costruzione del nuovo insediamento commerciale Esselunga nell'area dell'ex Consorzio Agrario. Un atto pressoché definitivo e necessario per passare, dopo anni di passaggi procedurali e tecnici legati all'intervento in un area ex indistriale che detenuta per la grande parte da Esselunga, ma confinante con terreni di Coop Estense da un lato e del Comune dall'altro, dai disegni alla realizzazione. Una convenzione, quella finita davanti al notaio oggi ed approvata in via definitiva dal Comune lo scorso giovedì, che fissa nel dettaglio anche oneri di urbanizzazione in entrata per il comune e valore delle opere viarie e di accesso che Esselunga dovrà realizzare insiame al punto vendita da 2500 metri quadrati e, per così dire, mettere al servizio della città, con uso pubblico. Tra queste, lo ricordiamo, c'è anche un parcheggio a silos.In particolare società Esselunga S.p.a., oltre alla realizzazione delle dotazioni territoriali a scomputooneri, relative al Piano Urbanistico Attuativo, per contribuire agli interventi relativi al sistema dellamobilità/accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, si è resa disponibile a finanziare, extra oneri, unimporto onnicomprensivo pari ad un valore di 1.450.000 euro. Inoltre, a scomputo totale/parziale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e in parte dal contributo straordinario, si impregna a realizzare opere di urbanizzazione per un importo complessivo stimato in euro 5.321.514Con la firma di oggi giunge praticamente al termine il lungo percorso ad ostacoli burocratici iniziato, dopo 20 anni di blocco dell'area seguito alla querelle con Coop Estense e Comune, il 20 febbraio 2015, quando la Società Esselunga S.p.a. presentò al Comune di Modena istanza avente ad oggetto la Domanda di autorizzazione alla formazione e alla presentazione di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata, relativa appunto alla realizzazione del proprio comparto commerciale. Un percorso che ha visto una accellerazione di passaggi, anche consiliari, negli ultimi due anni e sfociato nella firma che impegna comune ed Esselunga in termini contrattuali, per dare vita a quello che potrebbe essere dei più grandi interventi privati di riqualificazione urbana della città.