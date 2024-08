Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In Europa solo la Germania fa meglio dell'Italia, con 222,27 TWh di gas nei serbatoi, pari al 91,53% della capacità effettiva e al 25,57% di un consumo medio annuo di 888,83 TWh. In questo quadro i contratti future sul mese di settembre segnano un calo dello 0,9% a 39,3 euro al MWh al Ttf di Amsterdam, nonostante la recente impennata dovuta all'attacco ucraino in Russia. Un sensibile passo indietro rispetto al picco di 41,5 euro raggiunto nel corso della seduta precedente, sui massimi dallo scorso giugno