'J Colors, 7,6 milioni di contributi post sisma e ora si delocalizza'

'7,6 milioni di euro di contributi per la ricostruzione stanziati dalla Regione, e ora l'azienda delocalizza lasciando a casa 32 dipendenti'. Sul caso della J Colors, storico colorificio ex Rossetti del polo industriale di Finale Emilia che ha annunciato la chiusura, la senatrice della Lega e candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, presenta un'interrogazione ai ministri Patuanelli (Sviluppo Economico) e Catalfo (Lavoro). Borgonzoni chiede l'attivazione di un tavolo istituzionale, anche presso il ministero, per la tutela del lavoro e domanda 'perché non siano stati messi in campo meccanismi per subordinare la concessione di contributi per la ricostruzione, ancor più se così ingenti, alla garanzia che le imprese finanziate rimanessero sul territorio regionale'.

'Siamo vicini ai lavoratori e alle loro famiglie. Vogliamo portare questo caso anche all'attenzione del governo - dice Borgonzoni -: riteniamo che non sia ammissibile che si vanifichino le risorse pubbliche messe a disposizione dell'azienda con una delocalizzazione che priverà il territorio di decine di posti di lavoro. Non è neanche accettabile che i lavoratori siano messi di fronte alla scelta di dover optare o per il trasferimento o per il licenziamento. Ci auguriamo che Regione e Governo vogliano mettere in campo tutte le necessarie forme di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei fondi pubblici stanziati'.