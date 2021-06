'Le vendite di pesticidi in Italia sono crollate di circa 1/3 (-32%) nell'ultimo decennio conl'agricoltura italiana che si classifica come la più green in Europa'. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti divulgata in occasione della Giornata mondiale della sicurezza sanitaria degli alimenti che si celebra il 7 giugno 2021 sulla base dei dati Eurostat che ''.'Il risultato per i consumatori- dice Coldiretti-con il numero di prodotti agroalimentari extracomunitari con residui chimici irregolari che è stato pari al 5,6% rispetto alla media Ue dell'1,3% e ad appena lo 0,9%dell'Italia, secondo l'analisi della Coldiretti su dati Efsa che ha analizzato capillarmente 96.302 campioni di alimenti in vendita nell'Unione Europea fornendo uno spaccato della presenza dei residui di pesticidi su frutta, verdura, cereali, latte e vino prodotti all'interno dei Paesi dell'Unione o provenientidall'estero'.