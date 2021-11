Mense scolastiche Modena, nuova proroga a Cir Food da 3,5 milioni

Nuova proroga del contratto tra il Comune di Modena e la Cir Food Cooperativa italiana di ristorazione di Reggio Emilia. Con una determina di 10 giorni fa l'appalto dei 'servizi di ristorazione scolastica nei nidi d'infanzia, nelle scuole d'infanzia, scuole primarie e nei servizi residenziali e territoriali per la non autosufficienza' è stato prorogato fino al 31 agosto 2022 per un valore di 3,5 milioni di euro (3.555.449 per la precisione).Va ricordato ( qui l'articolo ) che dal primo gennaio 2012 a Modena l'intero servizio è assegnato, dopo gara d'appalto, al colosso Coop Cir Food. Una assegnazione triennale che venne rinnovata nel 2015 per altri tre anni con un contratto con il Comune di Modena da 20 milioni e 381mila euro complessivi. Quel rinnovo venne poi prorogato 'per consentire l’espletamento delle procedure di gara connesse ad un nuovo affidamento del servizio' fino ad agosto 2019. A maggio 2019 la giunta Muzzarelli ha prorogato per un ulteriore anno scolastico il contratto e ora la nuova proroga 'per garantire la continuità nella fruizione da parte degli utenti del servizio di ristorazione scolastica e del servizio di ristorazione socio-assistenziale'.A giugno Cir Food ha approvato il bilancio 2020 e rieletto alla presidenza Chiara Nasi (). L’esercizio 2020 ha chiuso con un patrimonio netto di 156,4 milioni di euro e un valore della produzione di 424 milioni di euro.