Novi Sad, dramma meccanico Ferrari: Cgil proclama due ore di sciopero

'Nella giornata di lunedì l’azienda ha convocato d’urgenza i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, a seguito del terribile infortunio occorso ad un lavoratore Ferrari durante l’esibizione al Motor Valley Fest. I pochi elementi ufficiali che sono emersi in quella riunione sono che c’erano le autorizzazioni da parte di tutti gli organismi competenti e che a seguito dell’infortunio il lavoratore è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale ma i sanitari hanno dovuto amputare il piede destro a seguito delle ferite riportate. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti nelle liste della Fiom-Cgil hanno messo in risalto che un fatto del genere è gravissimo e che il tavolo sulla sicurezza deve lavorare perché questi tragici fatti non accadano più'. Così in un nota la Fiom-Cgil interviene sul terribile incidente avvenuto sabato nel circuito allestito ad hoc al Novi Sad nell'ambito della Motor valley ( qui l'articolo ).'Per il futuro ci devono essere dei confronti preventivi, visto il ruolo che svolgono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e lo standard di sicurezza non deve essere gestito solamente dell'organizzatore dell'evento, ma anche da Ferrari - continua la Cgil -. Se in futuro non si dovessero riscontrare condizioni di sicurezza condivise Ferrari non dovrà partecipare ad eventi di questo tipo. Ci teniamo a ribadire che sarebbe stato un segnale positivo se l’azienda avesse annullato la propria partecipazione all’evento a seguito del gravissimo infortunio. Siamo certi che la solidarietà passi dal rivendicare delle condizioni per fare in modo che fatti così gravi non accadano più in futuro a nessuno. Per questo motivo la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fiom–Cgil proclama 2 ore di sciopero per la giornata di giovedì 8 luglio alla fine di ogni turno di lavoro'.