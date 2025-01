Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due militari hanno raggiunto poco dopo il locale e, nel tentativo di convincere la donna a desistere dal suo atteggiamento e sottoporsi ad un controllo medico da parte di personale sanitario già presente in loco, hanno subito dalla donna una violenta aggressione a base di calci e pugni. A quel punto si è resa necessaria la somministrazione di sedativi e il successivo trasporto in ospedale.La violenza della donna ha provocato ai due Carabinieri lesioni importanti – ad uno dei due la non escludibile frattura dell’emipiatto tibiale – per prognosi iniziali di 7 e 20 giorni. È stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.