Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese

Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese

Laurentiu Gorea, nato in Romania e residente a Modena, lavorava come autotrasportatore alla Pavullo trasporti

1 minuto di lettura

E’ stato recuperato questa mattina il cadavere del ragazzo di 24 anni che, nel pomeriggio di Ferragosto, si era tuffato senza più emergere in superficie nel bacino idrovoro in località Mondine a Moglia, nel Mantovano.
Si tratta della quarta persona deceduta nel weekend di ferragosto nelle acque della Lombardia.
Laurentiu Gorea, nato in Romania e residente a Modena, lavorava come autotrasportatore alla Pavullo trasporti con sede a Pavullo nel Frignano.
Arrivato con degli amici nei pressi dell'impianto idrovoro per trascorrere la giornata di Ferragosto, aveva pranzato e pescato e poi si era tuffato nel piccolo bacino per fare un bagno. Tornato a riva con gli amici, si era poi nuovamente tuffato scomparendo.
Per due giorni Vigili del Fuoco, sommozzatori, con l'ausilio anche di un elicottero dei Carabinieri e uno dei Vigili del Fuoco, lo hanno cercato senza trovarlo fino a questa mattina quando il corpo del giovane è emerso ed è stato recuperato attorno alle 6,30 dai Vigili del Fuoco.. E' stata poi effettuata sul posto l'ispezione medico-legale dal personale sanitario unitamente ai Carabinieri, escludendo segni di violenza sul corpo. La salma del giovane, dopo il consenso del Pubblico ministero, è stata affidata ai familiari intervenuti sul posto.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, chiusura tangenziale Rabin: disagi e 2 milioni di costi. È davvero necessario?

Modena, chiusura tangenziale Rabin: disagi e 2 milioni di costi. È davvero necessario?

Comune di Modena: maxi finanziamento da 100.000 euro al DIG Festival

Comune di Modena: maxi finanziamento da 100.000 euro al DIG Festival

Rinnovo piazza e recupero vecchia scuola: doppia festa con il Vescovo a Camatta di Pavullo

Rinnovo piazza e recupero vecchia scuola: doppia festa con il Vescovo a Camatta di Pavullo

La grande quercia al Parco Ducale e l'attenzione di giovani per l'ambiente: si può ripartire da qui

La grande quercia al Parco Ducale e l'attenzione di giovani per l'ambiente: si può ripartire da qui

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

'Affitti alle stelle per studenti? Perchè la giunta ha bocciato il Campus all’ex ottavo Campale'

'Affitti alle stelle per studenti? Perchè la giunta ha bocciato il Campus all’ex ottavo Campale'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani

Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani

Tragedia in Puglia: ragazza di 18 anni muore mentre fa il bagno in mare

Tragedia in Puglia: ragazza di 18 anni muore mentre fa il bagno in mare

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Precipita con il parapendio in zona Cimoncino: è grave

Precipita con il parapendio in zona Cimoncino: è grave

Giovane si tuffa nel canale e non riemerge

Giovane si tuffa nel canale e non riemerge

Incidente mortale sulla A1 Direttissima: perde la vita un camionista modenese

Incidente mortale sulla A1 Direttissima: perde la vita un camionista modenese

Formigine, 24enne arrestato per violenza sessuale: accusato di due aggressioni in strada ai danni della stessa donna

Formigine, 24enne arrestato per violenza sessuale: accusato di due aggressioni in strada ai danni della stessa donna