E' arrivato alle 11,20 protetto anche alla vista dal furgone blindato e dagli agenti di Polizia. Salim El Koudri indossa una felpa blu e ha il capo chino mentre entra in Tribunale a Modena, dove si svolge l’incidente probatorio. Il 31enne che il 16 maggio ha travolto i passanti in via Emilia Centro, provocando ferite gravissime e l’amputazione delle gambe a una turista tedesca di 69 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Modena, dove si trova in un reparto di attenzione speciale perché ritenuti a rischio suicidio.
Il furgone della Polizia Penitenziaria sale sul marciapiede per collegare direttamente il portone laterale con l'accesso del tribunale. Tutto per nascondere ogni particolare della sua immagine agli obiettivi dei cronisti. Davanti al Gip è accompagnato dal suo legale Fausto Giannelli: verranno conferiti gli incarichi agli specialisti incaricati di valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Le perizie previste sono quattro e serviranno a ricostruire il quadro psichiatrico dell’indagato, al quale nel 2022 era stato diagnosticato un disturbo della sfera schizoide.
Attentato 16 maggio: El Koudri è entrato in Tribunale
Salim El Koudri indossa una felpa blu e ha il capo chino mentre entra in Procura a Modena, dove si svolge l’incidente probatorio
E' arrivato alle 11,20 protetto anche alla vista dal furgone blindato e dagli agenti di Polizia. Salim El Koudri indossa una felpa blu e ha il capo chino mentre entra in Tribunale a Modena, dove si svolge l’incidente probatorio. Il 31enne che il 16 maggio ha travolto i passanti in via Emilia Centro, provocando ferite gravissime e l’amputazione delle gambe a una turista tedesca di 69 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Modena, dove si trova in un reparto di attenzione speciale perché ritenuti a rischio suicidio.
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