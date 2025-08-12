Castelfranco Emilia, nasconde in casa oltre due chili di cocaina: arrestato 45enne italiano

La squadra Mobile di Bologna ha arrestato un uomo di 45 anni, italiano residente nel Modenese, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Fra la sua casa e un magazzino, nascondeva oltre due chili di cocaina. L'operazione, partita da Bologna, ha portato gli investigatori a perquisire la sua abitazione di Castelfranco Emilia e un magazzino, di cui aveva la disponibilità, a San Cesario sul Panaro. Nell'appartamento sono stati trovati, dentro il frigorifero, un panetto da 500 grammi e altri 10 grammi di cocaina, oltre a 6.300 euro in contanti. Nel magazzino, nascosti in uno zaino, c'erano altri 1,8 chili di cocaina. In totale sono stati sequestrati 2,3 chili di droga. L'uomo è stato condotto in carcere a Modena, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

