La squadra Mobile di Bologna ha arrestato un uomo di 45 anni, italiano residente nel Modenese, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Fra la sua casa e un magazzino, nascondeva oltre due chili di cocaina. L'operazione, partita da Bologna, ha portato gli investigatori a perquisire la sua abitazione di Castelfranco Emilia e un magazzino, di cui aveva la disponibilità, a San Cesario sul Panaro. Nell'appartamento sono stati trovati, dentro il frigorifero, un panetto da 500 grammi e altri 10 grammi di cocaina, oltre a 6.300 euro in contanti. Nel magazzino, nascosti in uno zaino, c'erano altri 1,8 chili di cocaina. In totale sono stati sequestrati 2,3 chili di droga. L'uomo è stato condotto in carcere a Modena, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
Castelfranco Emilia, nasconde in casa oltre due chili di cocaina: arrestato 45enne italiano
L'operazione, partita da Bologna, ha portato gli investigatori a perquisire la sua abitazione di Castelfranco Emilia e un magazzino a San Cesario
