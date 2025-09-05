Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina

E' successo in via Ciro Menotti a Modena. L'uomo, 34enne accusato di spaccio, per il quale è scattato il divieto di dimora ne trasporttava 148 grammi

La droga per circa un etto e mezzo, era già divisa in dosi e pronta per essere smerciata ma la festa per lo spacciatore 34enne che la stava trasportando in auto, è finita di fronte al controllo degli agenti della Squadra Volante. Due uomini, che stavano transitando in auto in via Ciro Menotti, alla vista della Polizia di Stato, hanno parcheggiato velocemente l'auto tentando di allontanarsi velocemente a piedi. Gli agenti li hanno inseguiti fermaando ed indentificavano un 34enne. Con lui hanno aperto il veicolo, rinvenendo all'interno sostanza stupefacente: hashish e cocaina, suddivisa in dosi pronte per la vendita, per un peso complessivo di 148,33 grammi. Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, come richiesto da questa Procura, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

