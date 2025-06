Incendio nella notte a Castelvetro: tre famiglie sfollate e appartamenti sotto sequestro

Notte di paura in via Pascoli, a Castelvetro, dove un violento incendio ha costretto tre famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. Le fiamme si sono sprigionate nella tarda serata di ieri all’interno di un appartamento situato al secondo piano di un piccolo condominio, provocando gravi danni strutturali e rendendo inagibili tre appartamenti, ora posti sotto sequestro.Le prime chiamate di emergenza al 112 sono arrivate intorno alle 21:45. Alcuni residenti segnalavano lingue di fuoco che fuoriuscivano da una finestra del secondo piano. Immediata la risposta dei Vigili del Fuoco: sul posto è intervenuta inizialmente la squadra del distaccamento di Vignola, seguita da rinforzi da Modena, con l’ausilio di un’autoscala, una botte e un totale di 14 operatori impegnati nell’intervento.Al loro arrivo, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a una delle camere da letto già completamente avvolta dalle fiamme. Il denso fumo aveva già invaso l’intero appartamento e si era rapidamente propagato anche al terzo e al primo piano. Le operazioni di soccorso sono state complesse: un’anziana donna allettata, residente al primo piano, è stata evacuata dai pompieri, mentre altri operatori lottavano contro il rogo che ha richiesto circa due ore per essere completamente domato.Soltanto intorno alle 2 di notte le squadre hanno potuto fare rientro alle rispettive sedi.Oltre all’appartamento in cui è divampato l’incendio, anche quello soprastante e quello sottostante sono stati dichiarati inagibili. I Carabinieri hanno posto i sigilli alle tre abitazioni. Le famiglie sfollate sono state accolte in una struttura di emergenza messa a disposizione dal Comune.Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri, la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, il vicesindaco di Castelvetro e i sanitari del 118. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.