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Modena, identificati e denunciati i 10 studenti responsabili dell'assalto al supermercato di via Rainusso

Modena, identificati e denunciati i 10 studenti responsabili dell'assalto al supermercato di via Rainusso

I componenti del gruppo, alcuni già noti alle forze dell’ordine, sono residenti in differenti comuni della provincia

1 minuto di lettura

I carabinieri hanno identifcato e denunciato i responsabili dell'assalto del 21 settembre al supermercato MD di via Rainusso a Modena.

Si tratta di dieci ragazzi, con un’età ricompresa tra 14 e 18 anni.

La vicenda trae origine da una lite tra studenti culminata nella decisione di un nutrito gruppo di giovani di radunarsi in massa all’esterno di un istituto scolastico cittadino alla ricerca di un loro coetaneo.

Bloccati dal pronto intervento di alcuni docenti che sbarravano l’accesso all’istituto e proteggevano gli studenti in uscita, i giovani ed altri studenti a loro seguito si sono diretti verso il supermercato dove una quindicina hanno fatto irruzione, creando confusione e rubando diversi prodotti dagli scaffali: confezioni di sushi, tramezzini, dolciumi e bottiglie di alcolici, nascondendo la refurtiva sotto l’abbigliamento o all’interno delle tasche delle giacche, arrivando persino a riporre la merce direttamente negli zaini dei compagni.

Tra le condotte singolari è emerso il caso di un ragazzo che prelevava una confezione di dolci occultandola nei pantaloni prima di abbandonarla in un altro reparto per sottrarre una bottiglia di superalcolico. I componenti del gruppo, alcuni già noti alle forze dell’ordine, sono residenti in differenti comuni della provincia.

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