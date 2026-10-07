7 ottobre, il sindaco di Modena alla Comunità ebraica: 'Crimini di Hamas non giustificano punizione ai palestinesi'

Con la stessa chiarezza, però, non possiamo tacere ciò che è avvenuto dopo il 7 ottobre.

Gentile Presidente,nel giorno dell’anniversario del 7 ottobre desidero esprimere a Lei e a tutta la Comunità ebraica di Modena la vicinanza e la solidarietà mia e della città che rappresento.Il 7 ottobre 2023 rimarrà scolpito nella storia come il giorno di una strage atroce. L’attacco terroristico di Hamas contro la popolazione israeliana, l’uccisione deliberata di civili, le violenze e i sequestri non ammettono giustificazioni, attenuanti o ambiguità. Il terrorismo, qualunque sia la matrice che lo ispira e qualunque causa pretenda di invocare, va condannato con assoluta fermezza.Ricordare il 7 ottobre significa anzitutto ricordarne le vittime, le loro famiglie, gli ostaggi e un intero popolo colpito nel modo più brutale. E significa ribadire che nessuna responsabilità di un governo, nessun conflitto politico o militare può essere trasferito su un popolo, su una religione o su una comunità. Per questo ogni forma di antisemitismo, così come ogni tentativo di attribuire agli ebrei nel loro insieme le responsabilità delle scelte del Governo israeliano, deve essere respinta senza esitazioni.Con questi sentimenti rinnovo a Lei e alla Comunità ebraica di Modena la mia sincera vicinanza in questa giornata di dolore e di memoria.Massimo Mezzetti