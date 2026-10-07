Modena, topi ad Albareto. Molinari: 'I cittadini devono conferire correttamente i rifiuti'

Anche dopo le segnalazioni fatte da Modena Civica, la macchina comunale della derattizzazione è infatti intervenuta una prima volta il 14 settembre, posizionando tre punti esca. Il 18 settembre è poi seguito un sopralluogo di approfondimento, per una valutazione della numerosità della colonia e pianificare l’ampliamento dell’impianto derattizzante le cui esche, ad azione anticoagulante, impiegano dai 4 ai 6 giorni per eliminare i ratti. Sempre dal 14, inoltre, è iniziato un monitoraggio costante della situazione con il controllo dei consumi delle esche presenti nelle varie postazioni, nelle tane e nelle caditorie, con la relativa implementazione del derattizzante.
“Il monitoraggio della situazione ad Albareto è costate ed entro qualche settimana la colonia sarà ridotta sotto la soglia di avvistamento – assicura l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari – In questa fase però è normale continuare a vedere dei ratti circolare nell’area interessata dall’intervento di derattizzazione, perché il ratticida utilizzato sta iniziando adesso a fare effetto.
Una volta ottenuto il risultato finale, previsto entro qualche settimana, gli sbocchi delle tane individuate saranno interrati. Nell’area verranno comunque mantenuti in attività almeno quattro erogatori con esca ratticida che saranno controllati settimanalmente. Allo stesso tempo si procederà a verificare l’eventuale presenza di nuove tane, in modo da poter intervenire tempestivamente.