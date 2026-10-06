Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Invasione di topi ad Albareto, Modena Civica deposita un'interrogazione urgente

Invasione di topi ad Albareto, Modena Civica deposita un'interrogazione urgente

Parisi: 'Ci troviamo di fronte a ratti che si arrampicano sugli alberi, carcasse di topi morti a terra e roditori costantemente nascosti nei pressi dei pattumi'

2 minuti di lettura

Una vera e propria invasione di roditori sta esasperando i residenti della frazione di Albareto, in particolare nella zona adiacente alla polisportiva e in via della Quercia. A denunciare la gravità della situazione è la capogruppo di Modena Civica, Katia Parisi, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo sul posto constatando uno scenario degradante e insostenibile. A riguardo nelle prossime ore verrà depositata un'interrogazione urgente. 

'Quello che ho visto coi miei occhi ad Albareto è totalmente inaccettabile – dichiara Parisi –. I cittadini sono esausti. Ci troviamo di fronte a ratti che si arrampicano sugli alberi, carcasse di topi morti a terra e roditori costantemente nascosti nei pressi dei pattumi dell'immondizia o sotto le vetture in sosta. La situazione è talmente degenerata che alcuni residenti hanno subito danni economici significativi, con i topi che hanno letteralmente divorato i cavi elettrici delle auto'. 

Nei giorni scorsi, per accendere i riflettori sul problema e dare voce ai cittadini che aspettano risposte da oltre un mese, la consigliera ha pubblicato un video di denuncia sui canali social di Modena Civica, chiedendo un intervento immediato e coordinato da parte del Comune di Modena e degli enti competenti per la derattizzazione e l'igiene pubblica.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Al momento, infatti, a parte una delimitazione dell'area e alcuni sassi a copertura dei nascondigli dei roditori a cura di Hera, non sono stati attuati interventi concreti. 

'Nonostante il clamore e la gravità dei fatti, ad oggi la situazione è immutata – aggiunge il presidente di Modena Civica, Rosario Maragò –. Al contrario, dopo la pubblicazione del video, abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni da parte di altri residenti, a dimostrazione che il problema è esteso e richiede azioni strutturali, non semplici palliativi. A breve verrà depositata un'interrogazione urgente. Il Comune deve intervenire con urgenza per le attività di sua stretta competenza, pianificando una derattizzazione'. 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
L'Atlante digitale di Pavarotti: archivi immersivi tra scena e memoria

L'Atlante digitale di Pavarotti: archivi immersivi tra scena e memoria

Integrazione Ausl Reggio-Modena, Cgil e Uil attaccano: 'Inacettabile essere informati dai giornali'

Integrazione Ausl Reggio-Modena, Cgil e Uil attaccano: 'Inacettabile essere informati dai giornali'

Modena, semaforo in via Staffette Partigiane ancora fuori servizio: sono passati 4 giorni, Edison che fa?

Modena, semaforo in via Staffette Partigiane ancora fuori servizio: sono passati 4 giorni, Edison che fa?

Modena, tagli e accorpamenti sanità: siamo al punto di non ritorno

Modena, tagli e accorpamenti sanità: siamo al punto di non ritorno

Amo, Mezzetti: 'Non normale che a 16 mesi da apertura indagini dalla Procura nessun avviso di chiusura'

Amo, Mezzetti: 'Non normale che a 16 mesi da apertura indagini dalla Procura nessun avviso di chiusura'

Modena, i bibliotecari in Consiglio: 'Non lasciate spegnere la Delfini'

Modena, i bibliotecari in Consiglio: 'Non lasciate spegnere la Delfini'

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Articoli Recenti Modena, Giacobazzi verso Italia Viva: 'Alla Leopolda Renzi si riferiva a me'

Modena, Giacobazzi verso Italia Viva: 'Alla Leopolda Renzi si riferiva a me'

Modena, Piergiulio Giacobazzi lascia Forza Italia: la comunicazione in Consiglio Comunale

Modena, Piergiulio Giacobazzi lascia Forza Italia: la comunicazione in Consiglio Comunale

Caso Social Media Manager a Sassuolo: il Comune annulla il bando dopo l’accesso agli atti di Fdi

Caso Social Media Manager a Sassuolo: il Comune annulla il bando dopo l’accesso agli atti di Fdi

Integrazione Sassuolo-Scandiano, la Cisl sottoscrive il 'no' dei chirurghi guidati da Di Benedetto

Integrazione Sassuolo-Scandiano, la Cisl sottoscrive il 'no' dei chirurghi guidati da Di Benedetto