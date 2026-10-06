Invasione di topi ad Albareto, Modena Civica deposita un'interrogazione urgente

Una vera e propria invasione di roditori sta esasperando i residenti della frazione di Albareto, in particolare nella zona adiacente alla polisportiva e in via della Quercia. A denunciare la gravità della situazione è la capogruppo di Modena Civica, Katia Parisi, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo sul posto constatando uno scenario degradante e insostenibile. A riguardo nelle prossime ore verrà depositata un'interrogazione urgente.

'Quello che ho visto coi miei occhi ad Albareto è totalmente inaccettabile – dichiara Parisi –. I cittadini sono esausti. Ci troviamo di fronte a ratti che si arrampicano sugli alberi, carcasse di topi morti a terra e roditori costantemente nascosti nei pressi dei pattumi dell'immondizia o sotto le vetture in sosta. La situazione è talmente degenerata che alcuni residenti hanno subito danni economici significativi, con i topi che hanno letteralmente divorato i cavi elettrici delle auto'.

Nei giorni scorsi, per accendere i riflettori sul problema e dare voce ai cittadini che aspettano risposte da oltre un mese, la consigliera ha pubblicato un video di denuncia sui canali social di Modena Civica, chiedendo un intervento immediato e coordinato da parte del Comune di Modena e degli enti competenti per la derattizzazione e l'igiene pubblica.

Al momento, infatti, a parte una delimitazione dell'area e alcuni sassi a copertura dei nascondigli dei roditori a cura di Hera, non sono stati attuati interventi concreti.

'Nonostante il clamore e la gravità dei fatti, ad oggi la situazione è immutata – aggiunge il presidente di Modena Civica, Rosario Maragò –. Al contrario, dopo la pubblicazione del video, abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni da parte di altri residenti, a dimostrazione che il problema è esteso e richiede azioni strutturali, non semplici palliativi. A breve verrà depositata un'interrogazione urgente. Il Comune deve intervenire con urgenza per le attività di sua stretta competenza, pianificando una derattizzazione'.