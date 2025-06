Modena, maltrattò e ferì la mamma: in carcere una 27enne

Ieri i carabinieri di Modena hanno portato in carcere una donna di 27 anni, condannata per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della mamma.

La donna, sottoposta ad indagini dall’Autorità Giudiziaria abruzzese, era stata inizialmente tratta in arresto nel maggio del 2024 e definitivamente condannata nei giorni scorsi alla pena della reclusione di 2 anni e 7 mesi. Nel frattempo la giovane si era trasferita a Modena, ove è stata rintracciata dai militari dell’Arma, che hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo, portandola in carcere.

Nella stessa giornata, i carabinieri della Stazione di Zocca hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 27enne, che si trovava ai domiciliari per una rapina consumata in danno di una passante a Spilamberto nello scorso mese di febbraio. Il Tribunale ha aggravato la misura cautelare a seguito delle violazioni commesse dall’indagata, accertate e comunicate all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Zocca, incaricati del suo controllo.