Modena: precedenti per rapina, truffa, ricettazione: foglio di via obbligatorio per un 37enne e un 48enne

Emesso dal Questore foglio di via obbligatorio dal comune di Modena per due persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica

Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di un anno nei confronti di due uomini di 37 e 48 anni.

Nel primo pomeriggio del 7 gennaio scorso, la Squadra Volante ha fermato per un controllo di polizia un’autovettura in via Emilia Est. Da accertamenti è emerso che i due occupanti, residenti fuori regione, sono gravati da numerosi precedenti penali per reati di rapina, truffa, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché destinatari delle misure di prevenzione dell’avviso orale e della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’autovettura sulla quale viaggiavano, segnalata per appropriazione indebita, è stata sottoposta a sequestro.

Accertato inoltre che i due uomini non hanno alcun interesse a permanere in territorio modenese, la Divisione Anticrimine ha istruito le pratiche ai fini dell’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena, ritenendoli ascrivibili alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica.

