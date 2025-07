Nervosa alla vista dei Carabinieri: in casa nascondeva cocaina

È stata sorpresa con 10 grammi di cocaina nascosti in casa e arrestata in flagranza di reato una 42enne residente a Castelfranco Emilia. L’operazione è scattata nel pomeriggio di sabato grazie all’intervento dei Carabinieri della Tenenza locale, coadiuvati dai colleghi di Spilamberto, durante un normale servizio di controllo del territorio.

Secondo quanto riferito dai militari, la donna è stata notata mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi della propria abitazione. Alla vista della pattuglia, ha mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito gli agenti. A quel punto, i Carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’appartamento, occultati in una pochette, sono stati trovati dieci grammi di cocaina e un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Durante l’ispezione, i militari hanno anche sequestrato un’agenda contenente numerosi appunti, ritenuti riconducibili a un’attività di spaccio, e 200 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto della vendita della droga.

Dopo l’arresto, la 42enne è stata condotta davanti al giudice per l’udienza di convalida. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire il giro di spaccio legato alla donna.