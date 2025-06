Occupano casa abusivamente e la trasformano in una centrale di spaccio: arrestati due giovani tunisini

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini tunisini di 26 e 35 anni per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. Nella giornata di ieri, intorno alle 10, la Squadra Volante è intervenuta presso uno stabile in disuso in zona Musicisti, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone non autorizzate ad accedervi.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso al terzo piano dell’edificio i due uomini che avevano di fatto occupato una stanza con giacigli di fortuna. All’interno della stessa sono state rinvenute 18 dosi di cocaina, 2 involucri di hashish, 8 frammenti di crack per un peso di complessivo di 30 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione ancora sporchi di stupefacente.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

Il 35enne, privo di documenti di riconoscimento, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, sta istruendo le pratiche per la sua espulsione con accompagnamento al CPR.