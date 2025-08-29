'Caso Pipe per il crack fornite dal Comune di Bologna: solo polverone della destra'

'La vicenda delle 'pipe per il crack' è il solito polverone di una destra che, anziché risolvere i problemi al governo, continua a cercare nemici inventandosi addirittura una sinistra che incentiva l’uso di droghe, dicendo falsità ed offendendo tecnici capaci e responsabili che applicano le indicazioni del Governo'. Lo afferma il consigliere regionale PD ed ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli sulla sua pagina FB a difesa dell'iniziativa del Comune di Bologna e critica verso i detrattori.

'Chi fornisce siringhe pulite (cosa che avviene da decenni), come chi evita che si usino sporche e pericolose bottiglie e lattine di plastica per fumare il crack riduce i danni, evitando che a un comportamento estremamente dannoso per la salute si aggiungano ulteriori pericoli e rischi di malattie' - sottolinea Muzzarelli.

'La riduzione del danno è prevista dalle direttive del Ministero della Salute. Negare i problemi non li risolve, girarsi dall'altra parte magari porta sostegno oggi, ma la responsabilità e la buona politica richiedono soluzioni, non slogan.Da Roma continuano ad arrivare solo slogan e promesse, promesse e slogan' - chiude il consigliere regionale PD.

