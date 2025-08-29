'La vicenda delle 'pipe per il crack' è il solito polverone di una destra che, anziché risolvere i problemi al governo, continua a cercare nemici inventandosi addirittura una sinistra che incentiva l’uso di droghe, dicendo falsità ed offendendo tecnici capaci e responsabili che applicano le indicazioni del Governo'. Lo afferma il consigliere regionale PD ed ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli sulla sua pagina FB a difesa dell'iniziativa del Comune di Bologna e critica verso i detrattori.
'Chi fornisce siringhe pulite (cosa che avviene da decenni), come chi evita che si usino sporche e pericolose bottiglie e lattine di plastica per fumare il crack riduce i danni, evitando che a un comportamento estremamente dannoso per la salute si aggiungano ulteriori pericoli e rischi di malattie' - sottolinea Muzzarelli.
'La riduzione del danno è prevista dalle direttive del Ministero della Salute. Negare i problemi non li risolve, girarsi dall'altra parte magari porta sostegno oggi, ma la responsabilità e la buona politica richiedono soluzioni, non slogan.Da Roma continuano ad arrivare solo slogan e promesse, promesse e slogan' - chiude il consigliere regionale PD.
'Caso Pipe per il crack fornite dal Comune di Bologna: solo polverone della destra'
Il consigliere regionale PD Giancarlo Muzzarelli critico su chi condanna l'iniziativa
'La vicenda delle 'pipe per il crack' è il solito polverone di una destra che, anziché risolvere i problemi al governo, continua a cercare nemici inventandosi addirittura una sinistra che incentiva l’uso di droghe, dicendo falsità ed offendendo tecnici capaci e responsabili che applicano le indicazioni del Governo'. Lo afferma il consigliere regionale PD ed ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli sulla sua pagina FB a difesa dell'iniziativa del Comune di Bologna e critica verso i detrattori.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi
'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'
'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in troncoArticoli Recenti
'Corte dei conti affonda Medolla, Amo non è da meno: bilanci mancanti, incarichi diretti e trasparenza a pezzi'
Tragedia di Fanano, Cimo Fesmed: 'Il medico sulle ambulanze è insostituibile'
'Cultura perno dello sviluppo di Modena: al nuovo polo Sant'Agostino serve manager di alto profilo'
Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?