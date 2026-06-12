Reggio, smantellata fabbrica clandestina di sigarette: 40 tonnellate di tabacco sequestrate

I Finanzieri di Reggio Emilia, hanno individuato e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette, allestita nella zona industriale della città, sequestrando oltre 40 tonnellate di tabacco e denunciando 11 persone, di cui una tratta in arresto in flagranza di reato. Il prosieguo delle indagini, condotte dal locale Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Reggio Emilia che ha riguardato un gruppo criminale estero, operante nella provincia, attivo nella produzione clandestina di sigarette, con marchi contraffatti, hanno portato all’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili di produzione illecita e contrabbando di tabacchi lavorati.