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San Felice, scoperti a rubare: notificato ordine di allontanamento volontario dall'Italia, entro sette giorni

San Felice, scoperti a rubare: notificato ordine di allontanamento volontario dall'Italia, entro sette giorni

Tentato furto in abitazione l’8 ottobre scorso a San Felice: i carabinieri hanno fermato i due stranieri dopo poche ore

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Tentato furto in abitazione l’8 ottobre scorso a San Felice. I malviventi hanno tentato di introdursi all'interno di un'abitazione privata forzando gli infissi. Il colpo è tuttavia fallito grazie all'immediata attivazione dell'allarme sonoro ed alla presenza di un impianto di videosorveglianza che ha immortalato le fasi dell'intrusione, mettendoli in fuga.

La conseguente attività di polizia giudiziaria, condotta in tempi molto ristretti, ha permesso ai carabinieri di identificare e rintracciare i sospettati nel comune di San Felice sul Panaro, già nelle ore immediatamente successive all'accaduto.

I due sono stati denunciati anche per la violazione delle normative sull'immigrazione (inottemperanza al decreto di espulsione). Contestualmente, su provvedimento emesso dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, a entrambi è stato notificato l'ordine di allontanamento volontario dal territorio nazionale, entro sette giorni.

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