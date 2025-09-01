Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Bloccato dai carabinieri un 23enne di Soliera. Nel corso dei controlli del fine settimana i militari hanno bloccato anche due giovani che avevano portato anfetamine ad una festa

1 minuto di lettura

Nel corso del fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto una serie di servizi antidroga che hanno interessato sia il capoluogo che la provincia.
Nella serata di domenica 31 agosto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne di Soliera, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari hanno notato il giovane aggirarsi a piedi nel parco Ferrari; quando si sono avvicinati a lui per identificarlo, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato.
Ha poi spintonato i carabinieri con l’intento di sottrarsi al controllo.
Ben presto è stato spiegato il motivo di tale atteggiamento: sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e cento euro in contanti.
All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il 23enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG.

A Castelfranco Emilia sono stati invece identificati un 37enne e una 32enne, che avevano preso parte ad una festa privata: all’esito di un accurato controllo, i due sono stati trovati in possesso di nove involucri contenenti anfetamine, oltre ad alcuni grammi di hashish e marijuana.
Sono stati entrambi segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Novi Sad: nasconde in bocca la cocaina: arrestato 38enne nigeriano

Modena, Novi Sad: nasconde in bocca la cocaina: arrestato 38enne nigeriano

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero

Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero

Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino

Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino

Sassuolo: guida con tasso alcolico triplo del consentito

Sassuolo: guida con tasso alcolico triplo del consentito

Modena: spacciatore arrestato, segnalato con l'app YouPol

Modena: spacciatore arrestato, segnalato con l'app YouPol

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore

Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore

Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Precipita col parapendio, 36enne bolognese muore il giorno prima del suo compleanno

Precipita col parapendio, 36enne bolognese muore il giorno prima del suo compleanno

Carpi, bimbo di due anni ustionato con acqua bollente: gravissimo

Carpi, bimbo di due anni ustionato con acqua bollente: gravissimo

Tentato duplice omicidio dei genitori a Castelnuovo: arrestato 23enne dello Sri Lanka

Tentato duplice omicidio dei genitori a Castelnuovo: arrestato 23enne dello Sri Lanka

Furto aggravato su auto in sosta: arrestato 34enne modenese

Furto aggravato su auto in sosta: arrestato 34enne modenese