Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Nel corso del fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto una serie di servizi antidroga che hanno interessato sia il capoluogo che la provincia.
Nella serata di domenica 31 agosto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne di Soliera, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari hanno notato il giovane aggirarsi a piedi nel parco Ferrari; quando si sono avvicinati a lui per identificarlo, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato.
Ha poi spintonato i carabinieri con l’intento di sottrarsi al controllo.
Ben presto è stato spiegato il motivo di tale atteggiamento: sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e cento euro in contanti.
All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il 23enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG.
A Castelfranco Emilia sono stati invece identificati un 37enne e una 32enne, che avevano preso parte ad una festa privata: all’esito di un accurato controllo, i due sono stati trovati in possesso di nove involucri contenenti anfetamine, oltre ad alcuni grammi di hashish e marijuana.
Sono stati entrambi segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.
