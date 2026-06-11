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Strage di Modena, l'avvocato di El Koudri: 'Il disagio psichico spiega ciò che ha commesso'

Strage di Modena, l'avvocato di El Koudri: 'Il disagio psichico spiega ciò che ha commesso'

La perizia dovrà stabilire lo stato psichico attuale, le condizioni al momento del fatto e l’eventuale compromissione della capacità di intendere e volere

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Sono stati conferiti questa mattina in Tribunale a Modena gli incarichi agli specialisti incaricati di valutare la capacità di intendere e volere di Salim El Koudri al momento della strage del 16 maggio a Modena. I periti avranno tempo fino a settembre per stabilire se l'uomo potrà affrontare un processo. Davanti al giudice El Koudri non ha parlato, mentre l'avvocato Gianelli ha affermato di ritenerlo 'vittima di un disagio psichico' aggiungendo che ha voluto fosse presente 'affinchè si renda conto della accusa dei fatti gravissimi che ha commesso'.

La perizia dovrà stabilire lo stato psichico attuale dell’indagato, le condizioni al momento del fatto, l’eventuale compromissione della capacità di intendere e volere e la capacità di partecipare consapevolmente al processo.


'Ho visto un ragazzo assolutamente incapace di comprendere la gravità di quello che ha commesso - ha detto l'avvocato Gianelli -. Ho visto le cartelle cliniche di un ragazzo al quale è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico e questo in un passato abbastanza prossimo. Non sta a questa difesa dire quali sono le condizioni psichiatriche di El Koudri ma non potevamo esimerci dal far notare l'evidente, cioè che si tratta di un ragazzo in gravissimo disagio psichiatrico e che quello che ha fatto trova ragione proprio in questo disagio.

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Ma questa è una linea che adesso verrà chiarita nel processo'. E a domanda se El Koudri abbia visto i suoi familiari in carcere, l'avvocato ha risposto che 'sinora ha incontrato e visto solo me'.


'In questa fase abbiamo nominato un consulente di parte che affiancherà, insieme agli altri consulenti, il lavoro del Tribunale - ha aggiunto Gianelli -. In ogni caso ho voluto che El Koudri fosse presente perchè è importante che cominci a rendersi conto di ciò che ha fatto. Oggi si celebrava il suo processo, un processo per un reato gravissimo, che prevede pene gravissime, e quando una persona rischia di passare una vita in carcere è giusto che sia presente ad ogni passaggio e sia consapevole al di là del racconto dell'avvocato di cosa significa questo processo'.

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