Tasse evase per due milioni: nei guai ristoratori con locali a Modena e Bologna

I militari della Finanza di Modena hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società a responsabilità limitata, di una ditta individuale e dei relativi amministratori di diritto e di fatto, indagati per i reati di infedele e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, per un importo complessivo di imposte evase pari a circa 2 milioni di euro. L’indagine vede indagate complessivamente tre persone e ha riguardato le condotte evasive penalmente rilevanti di una società a responsabilità limitata con sede a Sassuolo, operante nel settore della ristorazione con somministrazione con vari locali distribuiti nelle province di Modena e Bologna, e di una ditta individuale, il cui titolare, nonché amministratore di fatto della società di capitali, è il principale indagato. Dall’analisi delle movimentazioni dei conti correnti utilizzati per l’esercizio delle attività d’impresa, sono stati ricostruiti elementi positivi di reddito non dichiarati per un importo complessivo pari a quasi 6 milioni di euro. Sono stati sequestrati disponibilità finanziarie per circa 250.000 euro, un immobile a Castelfranco Emilia, 5 veicoli e 4 quote sociali, per un importo complessivo pari a circa 1,3 milioni di euro.