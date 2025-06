Tragedia in mare: l'Emilia Romagna piange i ragazzi deceduti

'A tutte le famiglie, alle prese con un dolore che è anche solo difficile immaginare, va il nostro pensiero più sincero e il nostro abbraccio. Come Regione Emilia-Romagna, ci stringiamo al loro dolore e a quello delle comunità colpite'. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, esprime cordoglio e solidarietà per i decessi che si sono registrati sabato e domenica: 'Sono giorni tristi per la nostra comunità regionale- afferma-, segnati da eventi che ci toccano nel profondo'.

Aymane Ed‑Dafali, 16 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare per aiutare due persone in difficoltà. Un bimbo di sei anni- prosegue- è scomparso in piscina, e un ragazzo di undici anni è deceduto dopo essere stato soccorso in mare. Ieri, durante il Mondiale Superbike a Misano, un addetto alla corsa è stato colto da un malore e non ce l’ha fatta.

'A tutte le famiglie coinvolte va il nostro pensiero più sincero e il nostro abbraccio. Come Regione Emilia-Romagna, ci stringiamo al loro dolore e a quello delle comunità colpite', chiude il presidente de Pascale.

Foto Pressenza