Tragico incidente all'autodromo di Marzaglia: muore motociclista 43enne

Tragedia sul circuito di Marzaglia, all'autodromo di Modena, il motocilista 43enne Luca Sessolo, domenica, durante la gara 2 della categoria Rtk 1000, è stato vittima di un gravissimo incidente. L'uomo, originario di Imperia, ha perso il controllo della propria Aprilia 1000 finendo a terra sbattendo la testa nella caduta.

Trasportato dai mezzi del 118 al Trauma Center dell’ospedale di Baggiovara, in gravissime condizioni, è stato dichiarato morto nella giornata di oggi.

'Con profondo dolore comunico che Luca è stato dichiarato ufficialmente morto. Sono ancora qui con lui, perché ho scelto di donare i suoi organi: un gesto che spero possa dare vita e speranza ad altri - scrive la moglie Valeria -. In questo momento sto aspettando l’équipe dell’ospedale Niguarda di Milano, che verrà a prendere il suo cuore: c’è già una persona che lo sta aspettando. È difficile da spiegare, ma sento che è giusto così, ed è ancora un modo per tenerlo con me, anche nel suo ultimo atto di generosità'.

Sessolo, papà di una bambina, proprio sul circuito modenese nello scorso anno aveva vinto nella categoria 1000 Naked e aveva nel suo palmarès due titoli italiani, nel 2023 e 2024.