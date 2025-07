Vignola, pedone travolto da auto: grave all'ospedale di Baggiovara

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi in via Carlo Goldoni, a Vignola. Un uomo di 79 anni è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada. L’episodio ha richiesto un importante intervento di emergenza da parte dei sanitari del 118.

L’impatto è stato violento e il pedone è stato sbalzato a terra. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove è stato preso in carico dal Trauma Team del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, oltre agli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, le prime ipotesi parlano di un solo veicolo coinvolto e dell’unico pedone travolto. La circolazione nella zona è stata temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.