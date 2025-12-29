Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aggredita da uno straniero a Castelfranco, centrodestra: 'Comune non fa propria parte sulla sicurezza'

'Persistente mancanza di illuminazione in diverse aree del centro storico e in altre zone sensibili della città. Compresa quella dove è avvenuta l'aggressione'

'Il grave episodio di violenza avvenuto nella notte a Castelfranco Emilia, ai danni di una giovane donna sotto gli occhi di due amiche che hanno avuto il coraggio di reagire, nel parcheggio vicino al cinema, impone una riflessione seria su quanto il Comune può ancora fare per migliorare la sicurezza in città: per noi, in primis, organici di Polizia Locale e illuminazione pubbilica' Così tutte le forze del centrodestra di Castelfranco Emilia esprimono solidarietà alle vittime della brutale aggressione e denunciano con forza la crescente insicurezza che i cittadini vivono quotidianamente.

'Auspichiamo che l'aggressore venga presto individuato e assicurato alla giustizia. Purtroppo non essere aggrediti brutalmente camminando per strada sembra essere diventata questione di fortuna, anche a Castelfranco. Nonostante l’impegno del Ministero dell’Interno, che ha recentemente potenziato l’organico dell’Arma con 3 nuovi Carabinieri a Castelfranco e 27 in tutta la provincia, la situazione sul territorio resta critica. Questo anche perché l’amministrazione comunale continua a non fare la propria parte. La legge regionale dell’Emilia-Romagna prevede un agente di Polizia Locale ogni mille abitanti. Castelfranco Emilia è oggi sotto di almeno 7 unità, un deficit che ricade interamente sulle scelte dell’amministrazione comunale, unica responsabile della dotazione organica della Polizia Locale - continua il centrodestra -.
Da anni si rinvia ogni decisione, utilizzando come giustificazione la richiesta, peraltro dai tempi lunghi e incerti, di ottenere un Comando dei Carabinieri al posto dell’attuale Tenenza. Una prospettiva che richiederebbe anche la costruzione di una nuova caserma'.


'A questo si aggiunge la persistente mancanza di illuminazione in diverse aree del centro storico e in altre zone sensibili della città. Compresa quella dove è avvenuta l'aggressione di ieri. L’oscurità favorisce situazioni di rischio. Garantire un’illuminazione adeguata è una competenza esclusiva del Comune: non servono tavoli, studi o promesse, ma interventi immediati. Una quantità di stranieri accolti senza controllo, creano le condizioni per una insicurezza diffusa. Il centrodestra unito chiede quindi all’amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire subito su due fronti imprescindibili, ovvero assunzione degli agenti di Polizia Locale necessari a raggiungere gli standard previsti dalla legge, potenziamento immediato dell’illuminazione pubblica nelle aree oggi buie e pericolose. La sicurezza non può più attendere. Castelfranco Emilia merita risposte concrete, non rinvii'.

