'A questo si aggiunge la persistente mancanza di illuminazione in diverse aree del centro storico e in altre zone sensibili della città. Compresa quella dove è avvenuta l'aggressione di ieri. L’oscurità favorisce situazioni di rischio. Garantire un’illuminazione adeguata è una competenza esclusiva del Comune: non servono tavoli, studi o promesse, ma interventi immediati. Una quantità di stranieri accolti senza controllo, creano le condizioni per una insicurezza diffusa. Il centrodestra unito chiede quindi all’amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire subito su due fronti imprescindibili, ovvero assunzione degli agenti di Polizia Locale necessari a raggiungere gli standard previsti dalla legge, potenziamento immediato dell’illuminazione pubblica nelle aree oggi buie e pericolose. La sicurezza non può più attendere. Castelfranco Emilia merita risposte concrete, non rinvii'.
Aggredita da uno straniero a Castelfranco, centrodestra: 'Comune non fa propria parte sulla sicurezza'
'Persistente mancanza di illuminazione in diverse aree del centro storico e in altre zone sensibili della città. Compresa quella dove è avvenuta l'aggressione'
'A questo si aggiunge la persistente mancanza di illuminazione in diverse aree del centro storico e in altre zone sensibili della città. Compresa quella dove è avvenuta l'aggressione di ieri. L’oscurità favorisce situazioni di rischio. Garantire un’illuminazione adeguata è una competenza esclusiva del Comune: non servono tavoli, studi o promesse, ma interventi immediati. Una quantità di stranieri accolti senza controllo, creano le condizioni per una insicurezza diffusa. Il centrodestra unito chiede quindi all’amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire subito su due fronti imprescindibili, ovvero assunzione degli agenti di Polizia Locale necessari a raggiungere gli standard previsti dalla legge, potenziamento immediato dell’illuminazione pubblica nelle aree oggi buie e pericolose. La sicurezza non può più attendere. Castelfranco Emilia merita risposte concrete, non rinvii'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Castelfranco, aggredita da uno straniero e salvata dalle amiche, il sindaco: 'Solidarietà alla vittima'
Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos
'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'
'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'
Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provinciaArticoli Recenti
Incendio in azienda agricola a Prignano: a fuoco i pannelli solari
'A San Cesario il principio della regola d'arte resta sconosciuto'
Finanziamenti ad Hamas, arresto a Sassuolo. Il sindaco: 'Sia l'ora del rispetto delle regole'
Pavullo: rubano gasolio da un escavatore, arrestati due fratelli