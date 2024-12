Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'abbondante nevicata ha determinato la caduta di rami e alberi sulla rete elettrica, causando guasti in diverse zone del comune. Le temperature basse e la neve accumulata sui cavi hanno peggiorato ulteriormente la situazione, creando difficoltà per i tecnici che stanno cercando di ripristinare il servizio.Ma la situazione non è migliore anche in alcune zone di Sassuolo, dove la neve non è caduta. Se i problemi riscontrati in Largo Verona sono stati risolti da Enel in serata, permangono le difficoltà in due zone specifiche: Le Bagole e Casara dove sono coinvolti circa 50 nuclei famigliari. Per la gestione della situazione il Comune di Sassuolo ha attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, di Protezione Civile per far fronte alla mancanza di corrente elettrica in alcune zone del territorio.Nella foto, il gruppo elettrogeno installato in località San Dalmazio