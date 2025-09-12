Ancora casi di Chikungunya a Carpi: disinfestazione in tre nuove aree

Tre interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private sono in programma a partire dalla tarda serata di sabato 13 settembre nelle aree di via Grosoli, via Semper e via Roosevelt a seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya.La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di sabato 13 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A seguire, indicativamente dalle 7 di domenica 14 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area. In caso di pioggia, l’intervento sarà sospeso e riprenderà quando il maltempo sarà cessato.Nella zona di via Grosoli la disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa tra via Giovanni XXIII; via Falloppia, via Benassi (dal lato delle abitazioni, non toccando il giardino della scuola e il parchetto), fino alla prima stecca di case che affacciano su via Lugli.Nella zona di via Semper, il trattamento di disinfestazione sarà effettuato all’interno del perimetro formato dallevie Medaglie d’oro, Manzoni, Caduti del Lavoro, De Amicis.Nella zona di via Roosevelt, la disinfestazione interesserà tutto il quartiere sul lato est della strada compreso tra il Conad (che non è interessato dal trattamento) e via Tre Ponti.'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici)' - fa sapere il Comune.