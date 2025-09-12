Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ancora casi di Chikungunya a Carpi: disinfestazione in tre nuove aree

Ancora casi di Chikungunya a Carpi: disinfestazione in tre nuove aree

Via Grosoli, via Semper e via Roosevelt. Dalle 23 di domani, sabato 13 settembre, il trattamento nelle aree pubbliche

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Tre interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private sono in programma a partire dalla tarda serata di sabato 13 settembre nelle aree di via Grosoli, via Semper e via Roosevelt a seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya.
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.
La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di sabato 13 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A seguire, indicativamente dalle 7 di domenica 14 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area. In caso di pioggia, l’intervento sarà sospeso e riprenderà quando il maltempo sarà cessato.
Nella zona di via Grosoli la disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa tra via Giovanni XXIII; via Falloppia, via Benassi (dal lato delle abitazioni, non toccando il giardino della scuola e il parchetto), fino alla prima stecca di case che affacciano su via Lugli.
Nella zona di via Semper, il trattamento di disinfestazione sarà effettuato all’interno del perimetro formato dalle
vie Medaglie d’oro, Manzoni, Caduti del Lavoro, De Amicis.
Nella zona di via Roosevelt, la disinfestazione interesserà tutto il quartiere sul lato est della strada compreso tra il Conad (che non è interessato dal trattamento) e via Tre Ponti.
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici)' - fa sapere il Comune.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Gestione Caffè del Teatro di Carpi, nuovo bando: il Comune dimezza il canone

Gestione Caffè del Teatro di Carpi, nuovo bando: il Comune dimezza il canone

Pd di Carpi: ecco i componenti della nuova segreteria cittadina, c'è anche Bellelli

Pd di Carpi: ecco i componenti della nuova segreteria cittadina, c'è anche Bellelli

Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in 19 scuole primarie e medie

Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in 19 scuole primarie e medie

Chikungunya a Carpi, disinfestazione in tre nuove aree: azione massiva a Cortile

Chikungunya a Carpi, disinfestazione in tre nuove aree: azione massiva a Cortile

Carpi, Denominazione comunale alla stria del forno Borelli

Carpi, Denominazione comunale alla stria del forno Borelli

Chikungunya a Carpi, ancora altri casi: disinfestazione nell’area di via Bonasi

Chikungunya a Carpi, ancora altri casi: disinfestazione nell’area di via Bonasi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'

Articoli Recenti Pd Sassuolo: 'La destra e la propaganda sulla moschea: una campagna contro la città'

Pd Sassuolo: 'La destra e la propaganda sulla moschea: una campagna contro la città'

Distretto sanitario di Vignola, la nuova direttrice è Fabia Franchi

Distretto sanitario di Vignola, la nuova direttrice è Fabia Franchi

Montecreto, operaio 59enne cade da un ponteggio e muore sul colpo

Montecreto, operaio 59enne cade da un ponteggio e muore sul colpo

Lavori ai ponti Fosso Grosso e Rio Mocogno: senso unico alternato a Lama

Lavori ai ponti Fosso Grosso e Rio Mocogno: senso unico alternato a Lama