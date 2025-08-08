Appennino in festa: concerti, tradizioni e cultura nel weekend di San Lorenzo

PAVULLO – Aseop, la festa della solidarietà chiude con NoemiEvento centrale del weekend è la 13ª Festa provinciale Aseop a Monteobizzo di Pavullo, da giovedì 8 a lunedì 11 agosto. Cibo, giochi, solidarietà e musica tutte le sere, con appuntamenti da non perdere come il Radio Stella Live (domenica) e il concerto di Noemi lunedì 11 (ingresso 10 euro). Venerdì spazio ai giovani con i DJ di Samsara On Tour, sabato folk con Mirko Casadei.
PAVULLO – Sagra di San Lorenzo a MontecuccoloSempre a Pavullo, nel borgo di Montecuccolo, da venerdì 8 a domenica 10 agosto si svolge la tradizionale Sagra di San Lorenzo, con stand gastronomici e giochi per bambini. Orari: ven e sab 19-23, dom anche a pranzo.
RIOLUNATO – Stralunato: arte e teatro diffusoFino al 16 agosto, Riolunato ospita Stralunato, festival gratuito di teatro, musica, burattini ed escursioni tra natura e creatività. In scena artisti come Emiliano Mazzoni, Gargane, Corrado Margutti, oltre a laboratori, spettacoli per bambini e passeggiate teatrali nei borghi abbandonati.
FIUMALBO – Notte Bianca e concerto al RomanicoSabato 9 agosto, il centro storico di Fiumalbo ospita la Notte Bianca: mercatini, stand gastronomici e musica dal vivo dalle 10 fino a notte fonda. In piazza Umberto I concerto con Gianni Drudi, in piazza del Borghetto live di Andrea Pifferi, e dalle 21.30 DJ set con Dj Cocoloco.
Domenica 10, alle ore 17, all’Oratorio di San Michele di Fiumalbo, per la rassegna “Note e Arte nel Romanico” si esibisce il Trio Mirages (arpa, flauto e violoncello) con il concerto “Viaggio in Francia”, tra le suggestioni della musica francese. Info: Concerto Trio Mirages.
FORMIGINE – Fiera di San Lorenzo e torri aperteDomenica 10 agosto torna la Fiera di San Lorenzo a Formigine, con mercato e bancarelle dalle 9 alle 23 nel centro storico. Aperture straordinarie per il Parco delle Tre Fontane e per la Torre dell’Acquedotto, visitabile solo in questa occasione. Alle 10 visita guidata gratuita alle due torri (prenotazioni: castello@comune.formigine.mo.it / 059 416277).
SERRAMAZZONI – Tra trekking, musica e artigianatoWeekend pieno anche a Serramazzoni: venerdì sera mercatino “Artigianato e Natura”, sabato alle 21 concerto con Sabrina Gasparini & Lalo Cibelli in piazza Tasso, mentre in mattinata trekking con partenza alle 8.30. Lunedì 11 e martedì 12 agosto spazio alla grande
LAMA MOCOGNO – Birra, musica e concerto classicoA Sassostorno, dal 8 al 10 agosto, torna la Festa della Birra, con cucina montanara, musica live e DJ set (Fuoricontrollo, Rockit, Gatti Matti). Lunedì 11 agosto, suggestivo concerto a lume di candela al Ponte del Diavolo con il violino di Denis Zannani e la chitarra di Andrea Candeli, tra Mozart, Piazzolla e i Queen. Partenza ore 20, consigliata torcia.
VIGNOLA – Beatles secondo TognazziSabato 9 agosto, in piazza dei Contrari, per l’Etra Festival va in scena Gianmarco Tognazzi con un omaggio a Paul McCartney e i Beatles: uno spettacolo tra musica, racconto e suggestioni biografiche, accompagnato dal Trio Saverio Mercadante.
FIORANO – Stelle cadenti alle Salse di NiranoSabato 9 agosto, dalle 21 alle 23, appuntamento con l’astronomia nella Riserva naturale delle Salse di Nirano. Le guide aiuteranno i visitatori a osservare stelle cadenti, pianeti e costellazioni con telescopi. Si consiglia abbigliamento comodo, stuoia e torcia. Info: salse.nirano@fiorano.it.
PIEVEPELAGO - Mercatino vintageSabato 9 agosto a Sant'Annapelago mercatino vintage e natura. A Sant' Anna in piazza Gimorri e domenica 10 Agosto a Pievepelago in piazza Vittorio Veneto a cura dell'associazione Talenti.
Assaggi di aziende agricole a km 0, artigianato, prodotti per la