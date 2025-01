Bastiglia e Bomporto: in arrivo nuovi cassonetti per la differenziata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nelle zone in cui è attivo il porta a porta (forese e aree artigianali) il servizio non subirà modifiche, ma tutti gli utenti sono comunque invitati a ritirare la nuova tessera per l'accesso alla stazione ecologica e per l'eventuale utilizzo dei cassonetti nelle aree residenziali.

La sostituzione dei cassonetti avverrà da parte del Gruppo Hera a partire indicativamente dal 20 gennaio e durerà circa due settimane.

Tutte le batterie di cassonetti di Bastiglia e Bomporto saranno costituite da un nuovo cassonetto Smarty per i rifiuti indifferenziati, che sostituirà quello a calotta: accostando la tessera al lettore, contraddistinto da un simbolo con i cerchi concentrici, si aprirà automaticamente il cassetto in cui va inserito il sacchetto da 30 litri. Per richiuderlo basterà azionare la pedaliera. Il nuovo sistema permette quindi di conferire i rifiuti senza toccare il cassonetto.Anche i contenitori per plastica, carta e cartone saranno informatizzati e dotati di un’apertura più piccola per limitare i conferimenti non conformi: basterà avvicinare la Carta Smeraldo per sbloccare il cassonetto, mentre l’apertura sarà a pedale. I cassonetti per sfalci e ramaglie saranno invece apribili con chiave, mentre quelli del vetro, in sostituzione delle attuali campane, saranno a conferimento libero (senza tessera).

Nulla cambia, infine, per l’organico, che va gettato nei soliti contenitori con oblò.

Il calcolo della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) non cambia e saranno conteggiati come sempre solo i conferimenti dei rifiuti indifferenziati. E’ quindi indispensabile essere in possesso della nuova Carta Smeraldo.

Dal 14 al 27 gennaio si dovrà ritirare la nuova tessera e la chiave

Tutti i cittadini e le imprese sono tenuti a ritirare la nuova Carta Smeraldo per aprire i cassonetti (sarà riconoscibile dall'adesivo applicato) e la chiave per l'apertura dei contenitori degli sfalci. La tessera attualmente in dotazione, infatti, non aprirà i nuovi cassonetti.

Il materiale, che comprende anche la tessera virtuale e la guida alla raccolta differenziata, verrà distribuito dal 14 al 27 gennaio nelle quattro Case Smeraldo aperte a Bastiglia (casa del Popolo in via Parco delle Rimembranze, 2), Bomporto (sala civica Tornacanale in piazza Matteotti, 35), Solara (via 1° Maggio, 25) e Sorbara (sala Lombrico in piazzetta dei Tigli) secondo il calendario che ogni utente trova nella lettera.