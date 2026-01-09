Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caldaia rotta al liceo Fanti di Carpi: problema risolto, domani tutti a scuola

Sono 49 su 91 le classi che hanno subito lo stop: la caldaia era nuova ma non funzionava

'Al liceo Fanti di Carpi le elezioni sono state sospese oggi a causa del malfunzionamento del riscaldamento: 49 su 91 le classi che hanno subito lo stop. Va detto che la caldaia era nuova ma non funzionava'. A spiegarlo è Tiziana Zanni, dirigente della provincia per le Scuole superiori.

'Ieri è stata sostituita la scheda e, nonostante l'intervento, l'impianto continuava andare in blocco, di qui la necessità di sospendere le lezioni. Oggi la caldaia è stata rimessa subito in funzione risolvendo il problema definitivamente e da domani è confermata la ripresa delle elezioni per tutte le classi'.

