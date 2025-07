Carpi: arrestato per estorsione, espulso dall'Italia

La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino serbo di 60 anni per il reato di estorsione aggravata.

Il 25 giugno scorso, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Carpi è intervenuta presso un circolo ricreativo a seguito di una segnalazione all’112 NUE relativa alla presenza di un uomo che con un paio di forbici stava minacciando un altro uomo, che frequentava il circolo.

Gli agenti subito intervenuti hanno sorpreso il 60enne ancora in possesso delle forbici.

Dalle testimonianze acquisite gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto: l’uomo,dopo aver preteso del denaro dalla vittima, lo aveva minacciato con l’utilizzo delle forbici.

L’uomo è stato anche denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertata l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione.

In esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, l’uomo è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Torino, da dove verrà definitivamente rimpatriato.