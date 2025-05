Carpi, cantiere infinto in via Roosevelt: il sindaco valuta la possibilità di ristori

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, il sindaco di Carpi Riccardo Righi ha ricevuto in Municipio una numerosa rappresentanza dei commercianti di via Roosevelt, interessata dal cantiere di rigenerazione urbana. L’incontro è stato promosso per condividere le difficoltà dei commercianti e fornire chiarimenti sulle modalità di realizzazione dei lavori e sui tempi di conclusione del cantiere, in ritardo rispetto alle previsioni. 'L’amministrazione - si legge in una nota - si è impegnata a verificare se esista la possibilità, in base alle norme, di concedere ristori per i mancati guadagni'.All’incontro, che è durato circa un’ora e mezza, hanno partecipato anche il progettista Fausto Bisi e il responsabile di progetto, interno al Comune, Fabio Anderlini. Presenti, inoltre, le assessore all’Ambiente Serena Pedrazzoli e al Commercio Paola Poletti, oltre a rappresentanti delle associazioni di categoria, invitati dall’amministrazione.'Come amministrazione – afferma il sindaco Righi – ci siamo messi in ascolto delle giuste proteste dei commercianti della via per un cantiere che ha avuto difficoltà oggettive, come spesso capita nei cantieri pubblici, e che presenta alcuni problemi di convivenza quotidiana con le attività.Abbiamo accolto segnalazioni e osservazioni che ci saranno utili per dare un nuovo impulso alla gestione del cantiere e per sollecitare l’impresa a organizzare i lavori tenendone conto'.Al termine della riunione, in accordo tra i presenti sono state definite, quindi, nuove modalità di condivisione e di comunicazione tra l’amministrazione e il comitato dei commercianti che avrà di fronte un interlocutore unico al quale fare riferimento che avrà il compito di aggiornare settimanalmente sulla programmazione dei lavori e sulle tempistiche.Si è deciso, inoltre, di valutare diverse modalità di esecuzione dei lavori di ultimazione del cantiere (come la fresatura del manto stradale), in modo che possano impattare il meno possibile sulle attività commerciali.